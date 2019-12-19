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Nakliyeci hırsızlar adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kendilerine nakliyeci olarak tanıtarak girdikleri internet gruplarından "Ucuza taşırız" diyerek müşteri bulup, yükledikleri eşyaları çalan 7 kişilik şebeke polis tarafından gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da kendilerine nakliyeci olarak tanıtarak girdikleri internet gruplarından "Ucuza taşırız" diyerek müşteri bulup, yükledikleri eşyaları çalan 7 kişilik şebeke polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları depoda yapılan aramada tonlarca çalıntı gıda maddesi ve eşya bulunurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da mallarını taşıtırken çaldırdığını söyleyen vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis önce eşyaları çalan şoförlere ulaştı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda nakliye hırsızlarının organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları, çaldıklarını İstanbul'da bulunan depolarda sakladıkları tespit edildi. Polis, Bağcılar ve Esenyurt'ta bulunan iki depoya yaptığı baskında 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Depolarda yapılan aramada çeşitli tarihlerde Gaziantep, Çorlu'dan çalındığı öğrenilen 28 bin ton ayçicek yağı ile ev eşyaları, çöp poşetleri gibi çok sayıda malzeme geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan nakliye çetesinin liderliğini Yusuf O.'nun yaptığı yardımcılarını ise Serdar D. ve Canan İ. olduğu belirlendi. Şüphelilerin daha önceden dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULMUŞLAR
Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin kiraladıkları kamyonlara ikiz plaka yaptıkları ardından nakliyecilerin bulunduğu sosyal medya gruplarına üye olarak müşteri aradıkları öğrenildi. Normal fiyatın altında fiyat veren şüphelilerin depolardan yükledikleri malları, gidecekleri yer yerine kiraladıkları depolara indirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu malları daha sonra yine internet üzerinden buldukları müşterilerine sattıkları öğrenildi. Polis soruşturmasında şüphelilerin 15 mağdurun eşyasını taşıyacaklarını söyleyerek çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

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