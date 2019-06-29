Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Bursa’nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Nakliyecilik yapan Remzi ve Recep Yavuz kardeşler, sahibi oldukları ekmek teknesi tırı süsleyerek, çocukları Ömer Kerim, Erdem, Eymen Berat ve Kayra’yı cadde ve sokaklarda gezdirdi. Erkekliğe ilk adımı atacak olan 4 kuzenin mutlulukları yüzlerinden okundu. Tır ile gezen çocuklar, "İznik’te bir ilki başardık. Tır sünnet aracı oldu. Mutluyuz" dediler.

Baba Remzi Yavuz, "Sünnetimizde bir değişiklik olsun istedik. Biz nakliyeciyiz. Çocuklarımız da çok istedi. İznik’te bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi.



