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  4. Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı

Nakliyeciler kamyonlarıyla TEM'i kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.  TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) - Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.
TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.
(FOTOĞRAF)

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