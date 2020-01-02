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  4. Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti

Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti

İSTANBUL (AA) - Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla-Orhanlı mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.

TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkisinde bir araya gelen nakliyeciler, kontak kapattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Nakliyecilerle konuşan ekiplerin girişimleri sonucunda yol trafiğe açıldı.

Ankara istikametine doğru TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.

Nakliyeciler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sorunlarının giderilmesi için çözüm talebinde bulundu.

Nakliyeciler, yeterli park alanlarının bulunmaması, takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
nakliye sürücüsü TEM Otoyolu trafik

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