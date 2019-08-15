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Nakliyesi için anlaştığı profilleri çaldığı öne sürülen tır şoförü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Nakliyesi için anlaştığı profilleri çaldığı öne sürülen tır şoförü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nakliyesi için aracına yüklenen alüminyum profilleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikadan nakliye için tıra 500 bin lira değerinde alüminyum profil yüklendi.

Yola çıktıktan bir süre sonra tırın GPS sisteminden sinyal alınamaması üzerine firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, tırın plakasının değiştirildiğini tespit etti.

Ekiplerce yakalanan tır şoförü N.Ş'nin ifadesi doğrultusunda çalınan profiller, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki depoda bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Tekirdağ Veliköy

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