HABER

Naksan Holding yöneticilerinin sanık olduğu FETÖ davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Naksan Holding davasında karar çıktı.

Naksan Holding yöneticilerinin sanık olduğu FETÖ davasında karar

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Naksan Holding davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nu 8 yıl 9 ay hapis cezası verip tahliyesine karar verdi. Mahkeme, aralarında Nakıboğlu'nun çocuklarının da bulunduğu 10 sanığa 1 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.
Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) para kasası' oldukları iddiasıyla 4'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı Naksan Holding'e yönelik davanın 12’nci celsesinde karar duruşması yapıldı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Tanıkboğlu, Cihan Dağcı, Murat Zar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
'Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından son kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Taner Nakıboğlu, şirketlerine konulan kayyumların kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıkların cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, son savunmasında 28 Mart 2018'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Zirve Üniversitesi ve İpek Vakfı ile sorunlarının olmadığını belirttiğini öne sürdü. Taner Nakıboğlu, 26 Mart 2016'da tarihinde Kulliye'de babası Cahit Nakıboğlu ile Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde ise Erdoğan’ın babasından Zirve Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa edilmesini istediği açıkladı. Nakıboğlu, kendisinin de 6 Nisan’da bu görevden istifa ettiğini belirtti.
Cahit Nakıboğlu da savunmasında, sağlık sorunlarının olduğunu iddia edip, tahliyesini ve beratını istedi. Mahkeme heyeti, Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verip, sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, oğlu Taner Nakıboğlu'na ise 15 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme diğr sanıklar Cihan Dağcı ve Murat Zar'a ise 8 yıl 9 ay, Emre Özkaya’ya 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi’ye 3 yıl 9 ay, Mesut Çeven’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Cahit Nakıboğlu'nun oğlu Emre Nakıboğlu’nun ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına, Ferhan Nakıboğlu'nun da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti davadaki diğer tutuksuz sanıkların ise beraatine karar verdi.

​FOTOĞRAFLI

Naksan Holding yöneticilerinin sanık olduğu FETÖ davasında karar

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
Büfeciye, cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezasıBüfeciye, cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezası
Dr. Alper Hasanoğlu yeni kitabının müjdesini Hepsitv’de verdiDr. Alper Hasanoğlu yeni kitabının müjdesini Hepsitv’de verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

İğrenç şantaj kalp krizinden öldürttü!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da nefesleri kesen park!

İstanbul’da nefesleri kesen park!

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...

Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'

Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'

Çukurova'nın Ayasofyası'nda tarih tekrar canlanıyor! Hepsi bir bir gün yüzüne çıkarılıyor

Çukurova'nın Ayasofyası'nda tarih tekrar canlanıyor! Hepsi bir bir gün yüzüne çıkarılıyor

Beyoğlu'nda inanılmaz olay! Sebebi daha da ilginç

Beyoğlu'nda inanılmaz olay! Sebebi daha da ilginç

Hastanede akılalmaz olay! Hastayım deyip...

Hastanede akılalmaz olay! Hastayım deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.