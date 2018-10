Nakşibendi tarikatı üyeleri, Cizre'de düğünde buluştu

Halil COŞKUN/CİZRE (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK'ın Cizre ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yaşayan Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri'nin küçük oğlu Muhammed Mürşid Seyda , AK Parti Şırnak eski milletvekili olan amcası Abdullah Veli Seyda'nın kızı Bahar ile dünya evine girdi. Kadın ve erkeklerin haremlik, selamlık şeklinde ayrı bölümlerde oturduğu düğün alanına, pratisyen doktor olan damat Muhammet Mürşid ile gelin Bahar Seyda, tefler eşliğinde söylenen ilahilerle getirildi. Nakşibendi tarikatının önde gelenlerinden olan ve 1985 yılında bir kaza sonucu yaşamını yitiren Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri'nin pratisyen doktor olan en küçük oğlu Muhammed Mürşid Seyda ile Ak Parti Şırnak eski milletvekili olan amcası Abdullah Veli Seyda’nın kızı Bahar Seyda, yapılan düğünle dünya evine girdi. Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri'nin ölümünden 33 yıl sonra Bağlarbaşı köyünde tarikat üyeleri düğünde bir araya geldi. Bölgenin tanınmış alim ve kanaat önderlerinin de bir araya geldiği düğünde, Seyda El Cezeri'nin yaşadığı ve aynı zamanda talebelerine eğitim verdiği Bağlarbaşı köyündeki camide mevlit okutuldu. Düğünde davul, zurna yerine de arbane denilen tefler çalındı. Düğün alanına, gelin ve damat arbane denilen tefler ve ilahiler eşliğinde getirildi. Düğüne; İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanı sıra, Mısır, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerden de din alimleri katıldı. Davetlileri gelinin babası Abdullah Veli Seyda karşıladı. Damadın amcası ve gelinin de babası olan Abdullah Veli Seyda, bu tür düğünlerin birliktelikleri, Türkiye ve İslam coğrafyasında, birlik, kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, "Bizim bir araya gelmemize vesile olan gençlerimize Allah'tan mutluluk diliyorum. Bu tarihi ve müstesna mekanda bizi bir araya getiren, buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Cenabı Hak, bu mutluluğu, buraya gelen, gelmeyen herkese nasip etsin. Temennim odur ki, bu tür birlikteliklerin ülkemize ve İslam coğrafyasında, barışa, kardeşliğe, birliğe ve birlikteliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Biz birbirimizle güzeliz, muhtaç sahibi olmayan tek kişi Allah'tır. Biz insanlar birbirimize, muhtacız duasına. Tabi bunlar bizim eserimiz değil, geçmişte yaşayan ecdadımızın eseridir. Bize düşen de bu emaneti gelecek kuşaklara aktarmaktır. Temennim odur ki, bu birlikteliğimiz, bu buluşmamız ülkenin her safhasında ve dünya İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe vesile olur. Bu birliktelikler ile aramızdaki tüm husumetler Allah'ın izniyle son bulur inşallah. Bizim mutlu günümüzü paylaşan tüm konuklarıma da ayrıca teşekkür ederim" dedi. Seyda ailesinin mevlidine katılan, aileye yakın ve tarikat üyelerinden Mehmet Sait Yalgattekin, Türkiye'nin çeşitli kentleri ile bir çok ülkeden insanların düğüne katıldığını hatırlatarak, konuklara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Bölgenin kanaat önderlerinden olan ve aynı zamanda Seyda El-Cezeri'nin oğullarından olan Hazret Seyda ise, "Bugün burada Şeyh Muhammed Nurullah El Cezeri'nin küçük oğlunun düğünü için buluştuk. Burada dünyanın her yerinden gelen ve Türkiye'den gelen alimler, mürşitler var. Gelmeleri bizleri çok mutlu etti, bizleri şenlendirdi. Bölgeden çok büyük alimler var. Bu tür organizasyonlar bölgenin ve dünyanın her yerinde örnek teşkil edecek bir etkinliktir" diye konuştu. Seyda El-Cezeri'nin torunu pratisyen doktor olan damat Muhammed Mürşid Seyda da, düğüne katılan tüm konuklara teşekkür ederek, "Düğünümüze teşrif eden tüm dostlara, akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara gönül bağımız olan herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu güzel günleri, onların evlatlarına da nasip etsin inşallah. Burada insanları bir araya getirmek ve bir kardeşlik topluluğu oluşturmaktır amacımız, toplumun birliğidir. İnşallah bu birliktelik, bu güzellik hem toplum için, hem devlet için, hem millet için, hem de halk için devam eder. Allah böyle mutluluğu herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğün, okunan ilahi ve Kürtçe Mevlid-i Şerif ile son buldu.