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Nalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

AFYON Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) Erasmus+ programı kapsamında desteklenen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' projesi kapsamında nalbantlığın tarihiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Nalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYON Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) Erasmus+ programı kapsamında desteklenen 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' projesi kapsamında nalbantlığın tarihiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde, AKÜ tarafından sunulan 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' adlı proje başvurusu kabul edildi. AKÜ adına projeyi yürüten Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik, Ahmet Şemseddin Karahisari Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Zafer Meydanı'nda düzenlenen 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde nalbantlığın tarihiyle ilgili fotoğraf sergisi açtı.
'ESKİDEN YÖREMİZDE YAYGIN BİR MESLEKTİ'
Projenin her alanda tanıtılması için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Biricik, nalbantlığın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için harekete geçtiklerini kaydetti. Festivalde açtıkları fotoğraf sergisini en çok yaşlıların ve ilkokul öğrencilerinin ziyaret ettiğini belirten Biricik, Afyonkarahisar'daki nalbant sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldığını söyledi. Prof. Dr. Biricik, şöyle konuştu:
"Bu festivalde biz de projeyi fotoğraf sergisiyle tanıtmak istedik. Fotoğraf sergisinde geçmişten günümüze nalbantlığı anlatıyoruz. Eskiden nalbantlık yöremizde yaygın şekilde yapılan bir meslekti. Diğer kaybolan meslekler gibi özellikle motorize taşıtların yaygınlaşmasıyla günümüzde maalesef nalbant sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Ancak Afyonkarahisar merkezinde birkaç nalbant bulunuyor. Köylerde de nalbantlar var. Fakat yaşları 70'i aşmış durumda. Birçok nalbant da yaşamını yitirmiş. Şu an birkaç kişiyle bu meslek yürütülmeye çalışılıyor."
'FESTİVALDE İLGİ GÖRDÜK'
Fotoğraf sergisinde gençlerin görebilmesi ve geçmişte ne işe yaradığını öğrenmeleri için kağnıyı da sergilediklerini anlatan Prof. Dr. Biricik, "Kağnıyı Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünden getirdik. Bunun yanında annat, yaba, düven ve öküz pulluğu bulunuyor. Bunlar motorlu taşıtlar çakmadan önce kullanılan malzemeler. Harman döneminde harmanı kaldırmak için yani nohut, buğday, mercimek ve arpa, bütün bu malzemelerle bu ürünler kaldırılıyordu. Festivalde büyük ilgi gördük" dedi.
'ESKİYİ HATIRLADILAR'
Fotoğraflar ve kağnının özellikle yaşlıların ilgisini çektiğini anlatan Prof. Dr. Biricik, "Yaşlılar başta olmak üzere bütün kesimlerin ilgisini çekiyor. İlkokul öğrencileri daha fazla ilgi gösteriyor. Eskiyi hatırlatmak açısından bir nostalji şekillendi diyebiliriz. Bu kağnının ortasında eski dilde geri bulunuyor, kıl çadırı şeklinde. Geriye harmanda alınan ürünler dolduruluyor ve daha sonra harman yerine götürülüyor. O geri son derece önem kazanıyor. O geri olmasa harmanda o sapları taşımak kolay olmuyor. Hatta onun için Afyon yöresinde bir söz vardır, 'Harmanı geri, evi hanım yönetir' denilir" diye konuştu.
Özellikle dağlık alanlarda eşek ve atın halen gerekli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik, nalbantlığın azalsa dahi hiçbir zaman tamamen yok olmayacağını, bunun için kurslar düzenleyerek genç nesli bu mesleğe yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

FOTOĞRAFLI

Nalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldıNalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldıNalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldıNalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldı

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