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Nalbur yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde nalburda çıkan yangında içerideki piknik tüpleri patladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nalbur yangında kül oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde nalburda çıkan yangında içerideki piknik tüpleri patladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, öğleden sonra, Yeni Yalı Mahalle Cami Sokak'ta Nurettin Gülecan'a ait nalburda meydana geldi. Nurettin Gülecan'ın dükkanın dışında olduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, dükkandaki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede yayıldı. Nalburun tamamını saran alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ulaşmadan önce dükkanda bulunan piknik tüplerinden 2'si büyük gürültüyle patladı. İtfaiye ekipleri alevler içerisindeki dükkana müdahalede bulundu.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ardından içeride bulunan diğer tüpler çıkarıldı, su tutularak soğutma çalışması yapıldı. Yangında dükkanın kullanılamaz hale geldiği belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Nalbur yangında kül olduNalbur yangında kül olduNalbur yangında kül olduNalbur yangında kül oldu

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