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Nalburcuda 400 bin liralık soygun kamerada

04.03.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir’de bir nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 hırsız, dakikalar süren soygunda 400 bin liralık malzeme çaldılar.

İstanbul Başakşehir’de bir nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 hırsız, dakikalar süren soygunda 400 bin liralık malzeme çaldılar. Hırsızların fellik fellik değerli eşya araması ve çelik kasayı ellerine alarak dışarı çıkarması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir nalbur dükkanında yaşadı. Gece saatlerinde nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 kişi, dakikalar içerisinde 400 bin liralık değerli eşya çaldı. Hırsızlar zaman zaman dükkan içerisinde değerli eşya bulamayınca fellik fellik değerli eşya aradıkları görüldü. Hırsızlar dükkanın içerisinde bulunan ve içerisinde bir miktar para olan çelik kasayı da alarak yanlarında götürdü. Yaşanılan tüm anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için iş yerinde bulunan kameralar ile çevrede bulunan kameralardaki görüntülere el koydu.

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