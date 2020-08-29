Nallıhan-Ankara karayolunda tır alev aldı

Nallıhan Ankara karayolunda Davutoğlan mevkisinde Kuş Cenneti yakınlarında bir tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında Nallıhan-Ankara karayolu Kuş Cenneti Davutoğlan mevkisinde 34 KL 1198 plakalı soda külü taşıyan tır alev aldı. Nallıhan güzergahına doğru seyreden tırdan mazot tankerinin düşmesi sonucunda dorse kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücüler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tırda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

