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Nallıhan'daki 19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde havalandığı sırada düşen pilot ile arkasındaki kişi hafif yaralandı.

Nallıhan'daki 19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!

Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. İlçede bulunan bin 740 metre yüksekliğindeki Sarıçalı Dağı mevkiinde düzenlenen etkinliğe, Türk Hava Kurumu Ankara Rüzgar Yamaç Paraşütü Ekibi de katıldı. Zirveden paraşütle atlayan sporcular, havada Türk bayrağı açtı. Etkinlik sırasında ismi öğrenilemeyen bir paraşüt pilotu, arkasında bulunan kişi ile yamaçta koşarak havalanmak isterken düştü. Hafif yaralanan 2 kişiye, çevredekiler ilk yardım malzemeleri ile müdahale etti. İlçenin dört bir yanından takip edilen etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, etkinliğe katılan sporculara teşekkür etti.

(DHA)

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