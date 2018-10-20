"Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması" ödül töreni

Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanı Teoman Meriç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Nallıhan Kuş Cenneti'nin Ankara için özel bir alan olduğunu söyledi.

Genel Müdürlüğün buna benzer 580 statülü alanda çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Meriç, şunları belirtti:

"Nallıhan Kuş Cenneti, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan zamanında koruma statüsü verilen ve o zamandan beri korumaya devam ettirdiğimiz bir yer. Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak, bu alanlardaki güzellikleri geniş kitlelere yayacak faaliyetlere her zaman destek veriyoruz."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sergiyi gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Keşke avcılık hep böyle fotoğrafla yapılsa. Çevre bizim her şeyimiz. Yarınlara ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül törenin ardından protokol üyelerince açılan sergi, 28 Ekim Pazar'a kadar açık kalacak.

Törene Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü ve Genel Sekreteri Özcan Pektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

