Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari

Ceylan, etkinliğin çok talep gördüğünü belirterek, "Bizim gayemiz bu güzel varlıkları ölümsüzleştirmek, fotoğraflarla onları bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak, bu güzelliği paylaşmak." dedi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nin İstanbul'a giden en kestirme yol üzerinde bulunduğuna da dikkati çeken Ceylan, "Nallıhan Kuş Cenneti'nin bulunduğu yer her tarafa yakın bir mesafede bulunması, doğaseverler ile kuşseverlerin bu vesileyle çok daha fazla ziyaret etmelerinden de memnun oluyoruz. İnanın günde yüzlerce, onlarca insan geliyor, ziyaret ediyor. Bundan da mutluluk duyduğumuz belirtmek istiyorum." diye konuştu.

- "Nallıhan Ankara'nın doğaya açılan yüzü"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da böyle bir etkinlik vesilesiyle doğaseverleri bir arada toplayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yıldız, "Yaşadığımız alana dair geliştirdiğimiz farkındalıklar, bizi daha çok biz kılıyor ve en nihayetinde birisi gelip 'Ankara'nın nesi var' dediğinde sayacağımız bir sürü şey var. Tutup da merkezden çıkmadıkları, keşfetmedikleri takdirde kendi şehrini tanımayan insanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Nallıhan bu noktada Ankara'nın doğaya açılan önemli bir yüzü. Burayı bu hale getiren bütün paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.