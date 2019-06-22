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Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı tarafından Nallıhan Kuş Cennetinde düzenlenen "6. Foto Safari" başladı

Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" başladı.

Yarışma öncesinde yapılan açılış programına Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan katıldı.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, açılış konuşmasında Nallıhanlı olduğunu, 90'lı yıllarda buradaki kuş varlığını görerek incelemeler başlattıklarını ve tespit ettikleri kuş türleri nedeniyle burayı yaban hayatı koruma sahası ilan ettiklerini söyledi.

Ceylan, etkinliğin çok talep gördüğünü belirterek, "Bizim gayemiz bu güzel varlıkları ölümsüzleştirmek, fotoğraflarla onları bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak, bu güzelliği paylaşmak." dedi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nin İstanbul'a giden en kestirme yol üzerinde bulunduğuna da dikkati çeken Ceylan, "Nallıhan Kuş Cenneti'nin bulunduğu yer her tarafa yakın bir mesafede bulunması, doğaseverler ile kuşseverlerin bu vesileyle çok daha fazla ziyaret etmelerinden de memnun oluyoruz. İnanın günde yüzlerce, onlarca insan geliyor, ziyaret ediyor. Bundan da mutluluk duyduğumuz belirtmek istiyorum." diye konuştu.

- "Nallıhan Ankara'nın doğaya açılan yüzü"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da böyle bir etkinlik vesilesiyle doğaseverleri bir arada toplayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yıldız, "Yaşadığımız alana dair geliştirdiğimiz farkındalıklar, bizi daha çok biz kılıyor ve en nihayetinde birisi gelip 'Ankara'nın nesi var' dediğinde sayacağımız bir sürü şey var. Tutup da merkezden çıkmadıkları, keşfetmedikleri takdirde kendi şehrini tanımayan insanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Nallıhan bu noktada Ankara'nın doğaya açılan önemli bir yüzü. Burayı bu hale getiren bütün paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

- "Çok amaçlı bir etkinlik"

Vali Yardımcısı Mustafa Erkayiran da bu etkinliğin gerek bakanlıklar, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla 30 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Erkayiran, etkinliğin hem fotoğraf sanatını, hem doğa gözlemciliğini hem de yürüyüş sporunu içinde barındırdığını ve çok amaçlı olduğunu vurguladı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Erkayiran, fotoğraf ve doğaseverlere başarılı bir süreç geçirmelerini diledi.

Vatandaşların yarın saat 17.00'ye kadar başvuru yapabileceği yarışma, yarın 23.59'a kadar devam edecek.

Jüri heyetince en iyi fotoğraflar seçilecek. Yarışma sonucunda birinciye 4 bin lira, ikinciye 3 bin lira üçüncüye 2 bin lira, mansiyon ödülü alacak 5 kişiye de 750'şer lira ödül verilecek.

Ayrıca sergilemek için seçilecek 42 fotoğrafın sahibine 200 lira ödül sunulacak.

Sonuçlar, 4 Temmuz'da açıklanacak.

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Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması

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