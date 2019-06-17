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Nallıhan Kuş Cenneti’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevkiinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte yoldan geçenlerin mola ve ziyaret durağı oldu.425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor.

Nallıhan Kuş Cenneti’ne yoğun ilgi

Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevkiinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte yoldan geçenlerin mola ve ziyaret durağı oldu.
425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 6 balıkçıl türünün 5’i bu bölgede bulunurken, kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun, kırmızı gagalı, dar karpası da
Nallıhan Kuş Cenneti’nde görülen kuşlardan. Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü Kuş görülüyor. Haziranda 3 bin leylek, 150 kara leylek, kışın ise 3 bin angut kuşunun yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağları. Jeolojik yapısı nedeniyle çökelme yaşanması ve farklı renklerdeki toprak tabakalarının üst üste gelmesi bu güzel görüntünün oluşmasını sağlıyor. Havaların gitgide ısınması ile birlikte kuşların göçlerinin arttığı Kuş Cenneti, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Nallıhan Kuş Cenneti’ne yoğun ilgi

Nallıhan Kuş Cenneti’ne yoğun ilgi

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