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Nallıhan’a araç yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:27 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde ticari bir araçta çıkan yangın zamanında fark edilerek büyümeden söndürüldü.Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Su İkmal Görevlileri ve Nallıhan Aski Ekiplerinin, Nallıhan Sanayisinde rutin olarak gerçekleştirdiği kontroller esnasında aracın yandığı fark edildi.

Nallıhan’a araç yangını büyümeden söndürüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde ticari bir araçta çıkan yangın zamanında fark edilerek büyümeden söndürüldü.
Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Su İkmal Görevlileri ve Nallıhan Aski Ekiplerinin, Nallıhan Sanayisinde rutin olarak gerçekleştirdiği kontroller esnasında aracın yandığı fark edildi. Aracın motor ve sürücü kısmında yangın büyümek üzereyken Ankara itfaiye ekipleri ve ASKİ ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangına hemen müdahale edilmesi sonucu sanayi esnafı büyük tehlikeden son anda kurtuldu. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Nallıhan’a araç yangını büyümeden söndürüldü

Nallıhan’a araç yangını büyümeden söndürüldü

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