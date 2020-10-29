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  4. Nallıhan’da bataklığa saplanan 4 inek kurtarıldı

Nallıhan’da bataklığa saplanan 4 inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde baraj gölünün kuruması sonucu oluşan bataklığa saplanan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Nallıhan’ın Karahisarkozlu Mahallesi’nde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan’a ait 4 inek, Gökçekaya Barajı’nın bir kolu olan Karahisarkozlu Gölü’ndeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa saplandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde baraj gölünün kuruması sonucu oluşan bataklığa saplanan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nallıhan’ın Karahisarkozlu Mahallesi’nde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan’a ait 4 inek, Gökçekaya Barajı’nın bir kolu olan Karahisarkozlu Gölü’ndeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa saplandı. Çamura saplanan inekler için seferberlik başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda inekler saplandıkları çamurdan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden hayvan sahipleri bu konularda dikkatli olması konusunda uyarıldı.

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