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Nallıhan’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

21.12.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesindeki göl kenarındaki ahşap binada çıkan yangında, zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi’nde bulunan ahşap binada yangın çıktı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesindeki göl kenarındaki ahşap binada çıkan yangında, zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi’nde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa süre içinde büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. İçeride inceleme yapılırken yapının içerisinden yerde yatan bir kişiyi fark ettiler. Dumandan zehirlendiği belirlenen isminin Engin Özkan(21) olduğu öğrenilen genç, ekipler tarafından binadan çıkartıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden genç otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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