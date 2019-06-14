Nallıhan’da karne sevinci

Nallıhan’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 4 bin 372 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sona ermesi nedeniyle, Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu ve Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni gerçekleşti. Törene Nallıhan İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğ. Ufuk Çampaşalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan İsmail Öntaş öğrencilere karnelerini teslim etti. Öntaş yaptığı konuşmasında “Başta bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı sevgili öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecek öğrencilerimizin dinlenmeleri oyun oynamaları daha fazla kitap okumaları ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için bir fırsat olacaktır” ifadelerini kullandı.

