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Nallıhan’da korkutan araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolu seyir halinde yanan bir araç itfaiyeyi alarma geçirdi.Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Ankara karayolu Çayırhan Davutoğlan Mahallesi 40.

Nallıhan’da korkutan araç yangını

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolu seyir halinde yanan bir araç itfaiyeyi alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Ankara karayolu Çayırhan Davutoğlan Mahallesi 40. kilometrede bir araç seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Aracın alev alması sonrasında aracı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Olaya hemen müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Nallıhan’da korkutan araç yangını

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