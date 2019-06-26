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Nallıhan’da selde kalan aracı ASKİ ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 23:33 | Son Güncelleme

Ankara Nallıhan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-140 karayolunda sel suları arasında mahsur kalan araç ASKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle Ankara-İstanbul D-140 karayolunda bir araç mahsur kaldı.

Ankara Nallıhan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-140 karayolunda sel suları arasında mahsur kalan araç ASKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle Ankara-İstanbul D-140 karayolunda bir araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan şahıs ASKİ ekibine teşekkür etti.

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