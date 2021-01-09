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  4. ‘Namaz kılacağım’ diyerek kapattırmadığı camide ölü bulundu

‘Namaz kılacağım’ diyerek kapattırmadığı camide ölü bulundu

09.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 30 yaşındaki bir kişi, ‘2 rekat namaz kılacağım’ diyerek imama kapattırmadığı caminin üst katında ölü bulundu.Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Orhan Tolunay Cami’nde 19.10 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da 30 yaşındaki bir kişi, ‘2 rekat namaz kılacağım’ diyerek imama kapattırmadığı caminin üst katında ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Orhan Tolunay Cami’nde 19.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 aydır camiye gelip namaz kılan Muzaffer Y. (31), akşam cami imamının tam kapıları kapatacağı sırada camiye tekrar geldi. İmama ’Kur’an-ı Kerim okuyup 2 rekat namaz kılacağım’ diyerek camiyi kapattırmayan Muzaffer Y., yatsı namazı için camiye gelen cemaat tarafından üst kattaki korkuluklara iple asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muaffer Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"Gördüğümüz manzara çok kötüydü"
Hayatını kaybeden Muzaffer Y. ile en son ikindi namazında konuştuklarını belirten Mikail Gül, “Geldiğimde yukarı çıktım, etrafıma baktığımda arkadaşımızı merdivenlerde ölü halde buldum. Tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Çok samimi değildik ama geçen ikindi namazında biraz konuştuk. Yeni Kur’an-ı Kerim okuyordu, yeni öğrenmeye başlamıştı. Eli yüzü temiz birisiydi ama geldiğimizde gördüğümüz manzara biraz kötü oldu. İşten çıkmıştı Covid’den dolayı diye biliyorum. Temiz bir çocuktu hiç asi değildi sakindi.” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından Muzaffer Y.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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