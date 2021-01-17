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Namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

17.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Çorum’da yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Üçtutlar mahallesinde meydana geldi.

Çorum’da yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Üçtutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ihlamur 2. sokakta yaşayan S.K namaz kılmak için girdiği odada kilitli kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan S.K, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler talihsiz kadını kilitli kaldığı odadan kurtardı.
S.K, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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