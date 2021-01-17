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Namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

17.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Çorum’da yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Üçtutlar Mahallesi Ihlamur 2.

Çorum’da yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Üçtutlar Mahallesi Ihlamur 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. adlı yaşlı kadın evinde namaz kılmak için girdiği odada kilitli kaldı. Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan S.K, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler talihsiz kadını kilitli kaldığı odadan kurtardı. S.K, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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