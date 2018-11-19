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Namaz kıldıktan sonra eşarpla kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Pakize A.

Namaz kıldıktan sonra eşarpla kendini astı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Pakize A. (62), namaz kıldıktan sonra çekyata bağladığı eşarpla intihar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 336 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve ilaç kullanan Pakize A., abdest alıp ikindi namazını kıldı. Eşinin evden çıkmasının ardından Pakize A., sabitlediği çekyata bağladığı eşarbı boğazına bağladıktan sonra boğazını sıkarak yaşamına son verdi.
Bir süre sonra eve dönen eşi, Pakize A.'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Komşuları tarafından çok sevilen biri olduğu belirtilen Pakize A.'nın tansiyon ve şeker hastası olduğu, daha önce de bıçakla kendisini yaralayarak intihara teşebbüs ettiği belirtildi.
Pakize A.'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

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Namaz kıldıktan sonra eşarpla kendini astı

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