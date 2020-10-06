Namaz nedir? Namaz nasıl kılınır? Adım adım namaz kılınışı anlatımı

Namaz, Farsçada ibadet ve kulluk etme anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biridir. Müslümanlar günün belirli vakitlerinde namaz kılarak Allah'ı anmış ve O'na dua etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadeti, zikir ve tesbih sözcükleriyle de ifade edilir. Namazın nasıl kılınması gerektiği konusu ise hadislerde anlatılır. İlahiyatçılar, bu hadislere göre namazın nasıl kılınması gerektiğini bize açıklıyor. Bu yazımızda namaz hakkında tüm detaylar ve adım adım namaz kılınışı anlatımı yer alıyor. İşte ''Namaz nedir? ve Namaz nasıl kılınır?'' gibi soruların yanıtlarını ve namaz hakkındaki detaylar... Namazın Tarihçesi Namaz, İslam öncesi toplumlarda da var olan bir ibadet ritüeliydi. İslam'da ise Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere birçok Peygamber'in namaz kıldığı anlatılır. İslam'ın ilk dönemlerinde, henüz 5 vakit namaz farz kılınmadan önce, namazın 2 rekat olduğuna dair görüşler var. Bugün de hâlâ uygulanan 5 vakit namazın, hicretten bir sene önce Miraç gecesinde farz kılındığı biliniyor. "Namaz nedir?" sorusunun yanıtını ve namazın tarihçesini öğrendikten sonra namaz kılmak hakkındaki diğer detayları öğrenebiliriz.

Namaz Nasıl Kılınır? Kuran-ı Kerim, namazın bütün ayrıntılarını içermiyor. Namazın nasıl kılındığına dair bildiklerimizi hadislerden öğreniyoruz. Bu nedenle mezhepler arasında namazların kılınışı ile ilgili farklar olabiliyor. Aşağıdaki derlenen namaz hareketleri, dünya üzerinde ve ülkemizde en çok mensubu bulunan Sünnîlik mezhebi esas alınarak hazırlandı. "Namaz nasıl kılınır?" kadın ve erkekler için ayrı ayrı yanıtları olan bir soru. Bazı ufak farklılıklar olsa da, kadın ve erkeğin namaz hareketleri birbirine çok yakın. İşte sizler için derlenen ayrıntılı namaz kılınışı... Namaza Başlamadan Önce Neler Yapılmalı? "Namaz nasıl kılınır, namazda neler okunur?" sorusunun yanıtına geçmeden önce yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var: Namaz vakitleri içerisinde olmanız gerekir. Namaz saati dışında kılınan namazlar, nafile namazı olarak bilinir.

Abdest alarak temizlenmeli ve vücudunuzun avret yerlerini örtmelisiniz. Unutmayın ki, ''Temizlik imandandır.''

Namaz kılacağınız yeri güzelce süpürmeli, mümkünse yere bir seccade sermelisiniz.

Kıbleye doğru yönelmelisiniz. Savaş durumunda, yolculuk ederken ya da şiddetli bir korku hali varsa kıble terk edilebilir. Bu ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra kişi namaz kılmaya hazır hale gelir. Aşağıdaki adımları uygulayarak 2 rekat namaz nasıl kılınır, öğrenmiş olursunuz.

Niyet Niyet etmek, namazın ilk adımıdır. Ayak parmaklarınız arasında 4 parmak açıklık olacak şekilde ayakta durmalısınız.

Elleriniz yanlarda, serbest bir şekilde niyet etmelisiniz. Örneğin, ''Niyet ettim Allah rızası için sabah namazını kılmaya'' diyebilirsiniz.

Namaza başlamadan önce erkekler kamet getirebilir. İftitah tekbiri ''Allahu Ekber'' denilerek eller bağlanır.

Tekbir getirme esnasında, erkeklerin başparmakları kulak memelerine dokunacak şekilde kaldırılır. Avuçlar açık bir biçimde kıbleye yönelmelidir.

Kadınlar, avuç içleri kıbleye doğru ve parmak uçları omuzlarına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar. Kıyam Tekbir getirdikten sonra erkekler, ellerini göbekleri üzerinde bağlarlar, sağ el başparmağı sol eli kavrar.

Kadınlar aynı şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar fakat erkeklerdeki gibi sol ellerini kavramaları gerekmez.

Kıyamda, sırasıyla Sübhaneke, besmele ile Fatiha suresi, ardından Kur'an-ı Kerim'den başka bir sure okunur. Rükû ''Rükû ne demek?'' diye soranlar için, bu kelime sözlükte eğilme anlamına gelir. Yeniden tekbir getirilerek rükûya varılır.

Erkekler, parmakları aralıklı bir şekilde dizlerini kavrarlar. Öne doğru mümkün olduğunca eğilirler. Bu esnada dizler ve dirsekler dümdüz hale getirilmeli.

Kadınlar, rükû esnasında hafifçe öne eğilir. Parmaklarını, araları kapalı bir biçimde dizlerine koyarlar. Dizleri hafif eğri olmalıdır.

Rükûda 3 kere ''Sübhaneke Rabbiye-l azim'' denir. Rükûdan Kalkış ''Semiallahu limen hamideh'' denilerek tekrar kalkılır.

Ayaktayken ''Rabbena leke'l hamd'' denilir. Secde ''Secdede ne denir?'' sorusu, namaz kılmayı yeni öğrenenlerin sıkça sorduğu sorulardan. Tekbir getirip secdeye vardıktan sonra 3 kez Sübhane rabbiye'l-ala demeniz gerekir. Bu esnada burnunuz, alnınız ve elleriz yere değmeli. Ayaklarınız ise yerden hiç kalkmamalı.

Secde esansında erkekler dirseklerini yukarıda, kadınlarsa yanlarında tutarlar. Secde Arası Oturuş Secdeden kalkarken tekbir getirilir.

Erkekler, sol ayaklarını yere doğru uzatıp üzerine otururlar. Sağ ayaklarının parmakları ise öne doğru bakacak şekilde, sağ ayak dik hale getirilir.

Kadınlar burada ayaklarını sağ tarafa doğru yatırır ve o şekilde otururlar.

Yeniden tekbir getirilip secdeye varılır. 3 kez Sübhane rabbiye'l-ala dendikten sonra, tekrar kıyama kalkılır. Buraya kadar olan kısım 1 rekat olarak tanımlanır.

İkinci rekata başlarken besmele, Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'de geçen başka bir ayet okunur.

Namaz sureleri okunduktan sonra, ilk rekattaki hareketler, secdeye kadar yinelenir. Son Oturuş Son kez tekbir getirildikten sonra secdeden kalkıp secde arasındaki gibi oturulur.

Sırasıyla Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina duaları okunur. Selam Baş, sağa doğru çevrilerek ''Esselamü aleyküm ve rahmetullah'' denir. Bu şekilde omzumuzdaki yazıcı meleklere selam verilmiş olur.

Aynı şekilde sol tarafa da dönerek selam verilir. Namaz Hakkında Bilgiler "Namaz nasıl kılınır?" sorusuna yanıt bulup erkek ve kadın için uygulamaları öğrendikten sonra, namaz hakkında bazı bilgilere göz atabiliriz. Namaz Rekatları Sözlük anlamı olarak ''Rekat nedir?'' diye merak edenler için bu sözcüğün, namazın kıyam, rükû ve secdeden oluşan her bir bölümünü ifade ettiğini söyleyebiliriz. Dinimizde günde 5 vakit namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. Buna göre sabah namazı 4, öğle 10, ikindi 8, akşam 5, yatsı 13 ve cuma namazı 12 rekat olarak kılınır. Bu rekatlardan bazıları namazın farzı, bazıları da namazın sünnetleri olarak kabul edilir. Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır? Müslümanlar; cami, mescit gibi yerlerde toplanıp birlikte namaz kılabilir. Müslümanların birlikte kıldığı namazın fazileti ve sevabı bol olur. Cemaatle ibadet edilirken, genellikle namaz duruşları bağlamında bir farklılık bulunmaz. Namaza başlamadan önce niyet ederken ''Uydum imama'' denilebilir. Cenaze, cuma ya da teravih namazları; cemaatle kılınan namazlar arasında yer alır. Bu namazın en belirleyici özelliği, namazı kıldıran bir imamın bulunmasıdır. Cemaat, imamın yönlendirmelerine göre namazlarını kılar. İmam da yüksek sesle cemaati yönlendirir ve namazlarını kıldırır.