Namaz sırasında imama tabureyle saldırı, cemaat vantilörle kovaladı! Manisa'daki camide şaşkına çeviren olay

Alaşehir Tokuçzade Camii'nde 16 Eylül'de meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., imamın başına plastik tabureyle 3 kez vurdu.

Bunun üzerine İmam Yüksel, namazı bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı.

POLİS YAKALADI

O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, eşkalini belirlediği Mustafa K.'yi yakaladı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'BİR DAHA DA GELMEDİ ZATEN'

Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır