HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Namaz sırasında imama tabureyle saldırı, cemaat vantilörle kovaladı! Manisa'daki camide şaşkına çeviren olay

Namaz sırasında imama tabureyle saldırı, cemaat vantilörle kovaladı! Manisa'daki camide şaşkına çeviren olay

28.09.2024 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki camide herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşadı. Namaz sırasında cemaatte bir kişi eline aldığı tabureyle imama saldırdı. Bir süre sonra imam, namazı durdururken camidekiler ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, saldırgnaı kovaladı. Sosyal medya gündem olan görüntüyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Namaz sırasında imama tabureyle saldırı, cemaat vantilörle kovaladı! Manisa'daki camide şaşkına çeviren olay

Alaşehir Tokuçzade Camii'nde 16 Eylül'de meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., imamın başına plastik tabureyle 3 kez vurdu.

gfhdh

Bunun üzerine İmam Yüksel, namazı bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı.

ghhfjhgfj

POLİS YAKALADI

O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, eşkalini belirlediği Mustafa K.'yi yakaladı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'BİR DAHA DA GELMEDİ ZATEN'

Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İmam Namaz Manisa
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran'dan yeni hamle! Hamaney güvenli bölgeye götürülüyor

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran'dan yeni hamle! Hamaney güvenli bölgeye götürülüyor

Yılın ilk karı mı geliyor? 'Sıradan bir hava olayı değil' diye uyardı

Yılın ilk karı mı geliyor? 'Sıradan bir hava olayı değil' diye uyardı

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Yeşilçam yıldızına büyük vefasızlık...

‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Şaşıran sonuçlar...

‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ anketi! Şaşıran sonuçlar...

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.