Namaz Sonrası Çin'e Uygur Protestosu

Çin’in Uygurlar’a yönelik uygulamalarını protesto etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen “Sessiz Çığlık” eylemine birçok kentte katılım sağlandı. Ankara’da da göstericiler tepkilerini Hacı Bayram Camii önünde dile getirdi.

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Camii’nde akşam namazı sonrasında sessiz yürüyüş yapmak isteyen topluluğa polis izin vermedi. Göstericilerle polis memurları arasında kısa süren gerginliğin ardından topluluk tekbir ve sloganlarla cami avlusuna yöneldi.

Dualar okuyan topluluk, “Katil Çin elini Türkistan’dan çek”, “Doğu Türkistan yalnız değildir” sloganları attı, Çin mallarının alınmaması yönünde mesaj verdi ve tekbir getirerek protesto gösterisini sonlandırdı.

Çin hükümetinin Uygurlar ve diğer azınlıkları zorla toplu kamplara yerleştirdiği yönündeki haberlerin yayılmasından bu yana Çin’in bu yöndeki baskıcı politikaları ve hak ihlallerine karşı tepkiler büyüyor.

Çin, sözkonusu kampların varlığıyla ilgili iddiaları ilk başlarda reddetmiş daha sonra ise Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bu tesislerin ‘eğitim amaçlı’ olduğunu savunmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 20’nin üzerinde ülkeden Çin’e bu kampların kapatılması yönünde çağrı mektubu gönderirken, İngiltere de Çin’e kampların BM gözlemcileri tarafından incelenmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Temsilciler Meclisi’yse Çin liderlerine Uygurlar’a yönelik baskı politikaları nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Şincan’daki kamplarda bir milyondan fazla Müslüman Uygur’un baskı altında tutulduğu tahmin ediliyor.

