Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Tesbihat duası ve çekilişi

Peygamberimizin (s.a.v) vakit namazlarından sonra yapılmasını tavsiye ettiği tesbihat, insanın dünya ve ahiret hayatındaki mutluluğu için son derece bağlayıcıdır. Ayrıca Allah’ı (c.c) zikretmek ve tüm noksanlıklardan tenzih etmek dine göre farz hükmünde olan bir davranıştır. Namaz sonrası tesbihat duası, Allah (c.c) ile kul arasında irtibatı sağlayan önemli bir unsurdur. Tesbihat, insanda tevhit bilincinin yerleşmesine sebep olur. Diğer taraftan da Allah’ı anmanın en güzel yolu olduğu için tavsiye edilir. Yüce Allah’ın (c.c), “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Ayetinde de belirttiği gibi kulluğun ancak Allah’ı (c.c) anmak ve zikretmekle pekiştirilebileceğini söylemek mümkündür. Zikredilen ayette de görüldüğü üzere zikrin meşruiyeti, fazileti ve önemine değinilmiştir. Bu yazımızda "Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır, tesbihat nedir, tesbihat nasıl çekilir, namaz içindeki tesbihatta okunması gereken dualar nelerdir?" gibi aklınıza takılabilecek tüm sorulara yanıt vermeye çalıştık.

Tesbihat Nedir? Tesbihat kelimesinin sözlük anlamı; takdîs etmek, yüceltmek ve övmek şeklindedir. Terim olarak ise Allah’ı (c.c.) tüm sıfatların çelişkilerinden/eksiklerinden tenzîh etmek anlamına gelir. Başka bir ifadeyle Allah’ın(c.c) isimlerini tesbihat sırasında anmak zatına lâyık olmayan her türlü nâkıs sıfatlardan arındırmak demektir. Tesbihat Yapmanın Önemi ve Faydaları Nelerdir? Tesbihatın önemi, pek çok ayet ve hadiste açıklanmıştır. Bundan dolayı farz namazlarından sonra bu ibadetin yapılması son derece önemli ve faydalıdır. İşte tesbihatın bazı kaynaklarda yer alan faydaları: Tesbihat dualarıyla şanı yüce olan Allah anılır.

Bu dualarla hem peygamber (s.a.v) anılır hem de insan kendine dua etmiş olur.

Bu duaları okuyan kimse, o gün her kötülükten muhafaza içinde olur ve şeytandan korunur.

Kim her namazın peşinden 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahuekber der, yüzüncüsünde de "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr" derse günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa affedilir.

Namazdan sonra yapılan tesbihat, namazın manasını pekiştirir.

Tespih çektikten sonra duaya geçilir. Duanın peşinden 33 kere “Lâ ilâhe illallâh” demek çok faziletlidir ve sünnettir.

Esma-ül Hüsna'yı zikretmek ise hem çok faziletli bir ibadettir hem de duaların kabulüne vesiledir. Tesbihatın Önemini Belirten Ayet ve Hadisler “Allah’ı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbîh edin.”

“Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyenin misali ölü ve diri misali gibidir.”

“Gecenin bir kısmında ve secdelerin (namazların) ardından O’nu (Rabbini) tesbîh et.”

"Biriniz dua ederken, Allah Teâlâ'ya hamd-u senâ ederek başlasın, sonra Peygamber'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin." Tesbihat Nasıl Yapılır? Namazlardan sonra peygamberin (s.a.v) yaptığı şekilde tesbih ve zikirleri icra etmek her Müslüman için önemli bir husustur. Çünkü peygamberimiz (s.a.v), yaptığı ibadetlerin sadece teorik kısmını ortaya koymamakta; aynı zamanda ibadetlerin yapılışını da göstererek inananların da o şekilde yapmasını, kendisine tabii olunmasını istemektedir. Bundan dolayı bu tarz zikirleri okurken dikkat etmeli, eksik ve fazla okumak yerine peygambere (s.a.v) tabii olmalıyız. Tesbihat Duasının Arapça Okunuşu https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/05/01/namaz-sonrasi-tesbih-duasi-tesbihat-nasil-yapilir-iste-tesbih-duasi-okunusu

Tesbihat Duasının Türkçe Anlamı Namazdan sonra yapılan tesbihatın anlamını bilmek son derece önemlidir. Alimler; okunan Arapça ayetlerin anlamını bilmenin, insan hayatında ayetleri içselleştirme ve onu hayata tatbik etme konusunda büyük önemi olduğunu vurguluyor. https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/05/01/namaz-sonrasi-tesbih-duasi-tesbihat-nasil-yapilir-iste-tesbih-duasi-okunusu Tesbihat Nasıl Çekilir? Tesbihat, farz namazlarından sonra hem cemaatle imam önderliğinde hem de bireysel olarak ifa edilebilir. Tesbihat şu şekilde yapılır: https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/05/01/namaz-sonrasi-tesbih-duasi-tesbihat-nasil-yapilir-iste-tesbih-duasi-okunusu Namazdan Sonra Tesbih Çekmek Farz Mıdır? Namazdan sonra tesbih çekmek ve dua okumak farz değildir, bunlar sünnettir. Yapıldığı takdirde sevabı ve fazileti çoktur. Yapılmazsa da bir günahı yoktur. Ama ayet ve hadislerle yapılması gerekli görülen bir uygulama olarak anılmıştır. Kısacası farz ibadet olmamakla birlikte yapılması da övgülere mazhar olan bir ibadettir. Her Namazdan Sonra Tesbih Çekilir mi? Her namazdan sonra tesbih çekmek, bizzat peygamberimiz (s.a.v) tarafından yapılan ve övülen bir uygulamadır. Bazı olumsuz koşullarda bu uygulama aksayabilir. Bu gibi durumlarda tesbihatı, tespihle ya da parmak boğumları ile yapabilirsiniz. Niyeti halis kılarak işlevsel her türlü madde ile zikirde bulunmak, ibadetin zedelenmesine sebep olmaz.