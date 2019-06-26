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Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

Antalya’da abdestini aldıktan sonra cami önünde namaza hazırlanan yaşlı adamın cep telefonunu kimliği belirsiz bir kişi elinden alıp kaçtı.

Antalya’da abdestini aldıktan sonra cami önünde namaza hazırlanan yaşlı adamın cep telefonunu kimliği belirsiz bir kişi elinden alıp kaçtı. Olay sonrası polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlatırken, cami imamı ve mahalledeki çocuklar da kaçan şahsın eşkali için ekiplere yardımcı oldu.
Olay, dün 16.40 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2349 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için Demigül Cami’ye gelen 75 yaşındaki Sabri Yılmaz, şadırvanda abdestini aldıktan sonra cami bahçesindeki bankta namaza hazırlanırken, yan tarafındaki bankta oturan 20-22 yaşları arasında bir genç yanına yaklaşarak elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Yılmaz, genci yakalamak istese de başaramadı. Çevredeki mahalleli gençler de kaçan şüpheliyi yakalamaya çalıştı ama şahıs izini kaybetti.
İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaşlı adam ve mahalledeki çocukların belirttiği eşkal doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Cami imamı, Yılmaz’a geçmiş olsun dileğinde bulunup, çevrede şüpheliyi bir süre ararken, namazdan çıkıp cami çevresinde polisleri gören cemaatin de şaşkın olduğu gözlendi.
Başına gelen olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bankta oturuyordum. Abdest almıştım ve camiye girecektim. Yan tarafta bankta oturuyordu, elimden cep telefonunu alıp kaçtı” dedi.
Polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku
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