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Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Karaman'da Osmangazi Mahallesi'ndeki caminin asma tavanı cuma namazı sırasında çöktü - Cami cemaatinden Şuayip Akinci: - "Tavandan ses gelmeye başladı, dolu yağıyor zannettim. O esnada kimse yerinden kıpırdamadı. Tavandaki sesler artmaya başladı. Arka tarafından birisi 'Deprem oluyor, tavan çöküyor' dedi"

Karaman'da bir caminin asma tavanı cuma namazı sırasında çöktü.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Abdulhamithan Camisi'nde cuma namazı sırasında, asma tavanın bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

Tavanın çökmesi nedeniyle cemaat namazı bırakarak hızla camiden ayrıldı. Maddi hasar meydana gelen caminin bir kısmı ibadete kapatıldı.

Olayı yaşayanlardan Şuayip Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı kıldıkları sırada tavanın çöktüğünü ilk anda anlamadıklarını söyledi.

Akıncı, şunları anlattı:

"Tavandan ses gelmeye başladı, dolu yağıyor zannettim. O esnada kimse yerinden kıpırdamadı. Tavandaki sesler artmaya başladı. Arka tarafından birisi 'Deprem oluyor, tavan çöküyor' dedi. Farz olduğu için namazı bozamadık. Sonra cemaat dağılmaya başladı. Arkaya döndüğüm zaman herkes dışarı çıkmaya çalışıyordu."

Dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri girdiklerini söyleyen Akıncı, cemaatin bulunmadığı yerdeki tavanın çöktüğünü gördüklerini aktardı.

Cuma namazını çökme olmayan bölümde tekrar kıldıklarını, tavan çökmesinden kimsenin zarar görmediğini kaydeden Akıncı, "Allah bizleri korudu." dedi.

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asma tavan cami çökme Karaman

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