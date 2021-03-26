HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu

Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu

26.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş, namaz çıkışı dağıttığı ’hayır yemeği’ ile 5 kişiye korona virüs bulaştırdı.

Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu

Kastamonu’nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş, namaz çıkışı dağıttığı ’hayır yemeği’ ile 5 kişiye korona virüs bulaştırdı. Karantinaya alınan köye giriş, çıkışlar kapatıldı.
Cide ilçesine bağlı Başköy köyünde Cuma namazı çıkışında hayır işlemek için cami cemaatine yeme ikram edildi. İkram edilen yemekte 5 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, salgının kontrol altına alınabilmesini sağlamak amacıyla Başköy köyü merkez mahallesinin ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.
Ayrıca karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları ise Cide Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Boğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltıBoğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları böyle katletmişler!

Ellerinde testereyle yakalandılar! Kız Kulesi'nin karşısında...

1 yılda 200'den fazla park cezası kesildi, hayatı kabusa döndü! 'Rekor peşinde değilim'

1 yılda hayatı kabusa döndü! Duyan dükkana akın ediyor

Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Boğaziçi gözaltıları için yapılan eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı

Vaka artışıyla ilgili Prof. Dr. Altun'dan korkutan açıklama: Hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz

Haritayı göstererek açıkladı! Hızla gidiyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.