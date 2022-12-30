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Namazdan sonra sokakta bekleyip bıçakladı! Camide 'Namazı yanlış kıldırdı' tartışması: "O arada elim olay meydana geldi"

30.12.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde izinli olan cami hocasının yerine gönüllü müezzinlik yapan Ali Turan ile yine cami cemaatinden Faik Uygun, akşam namazında Turan'ın namazı yanlış kıldırdığını öne sürdü. İkili arasında başlayan tartışma devamında kavgaya dönüştü. Turan, meyve bıçağıyla Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.

Namazdan sonra sokakta bekleyip bıçakladı! Camide 'Namazı yanlış kıldırdı' tartışması: "O arada elim olay meydana geldi"

Camiide yaşanan olayın görgü tanıkları da ayrıntıları paylaştı. Ali Turan'a bazı kişilerin "Sen müezzinlik yapma" dediğini ifade eden görgü tanığı Yılmaz Arslan, "Yaparsın, yapamazsın diyerek tartışma yaşıyorlar. O arada elim olay meydana geldi" diyerek o anları anlattı. Öte yandan Hayrettin Alkış, "'Namazı yanlış kıldı' iddiası doğru değil. Ben kendim de peşinde defalarca namaz kıldım" diye konuştu. Turan tutuklanırken, bıçakla yaraladığı Uygun'un taburcu olduğu öğrenildi.

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İZNE ÇIKAN CAMİ HOCASININ YERİNE GELDİ

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü akşam namazının ardından Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hz. Ali Camii'nin hocası İbrahim Sürün, kızının düğünü için izin aldı.

Camii cematinden olan Ali Turan İbrahim Sürün'ün izinli olduğu sürede gönüllü olarak camiide müezzinlik yapmaya başladı.

NAMAZDAN SONRA SOKAK BAŞINDA BEKLEDİ

Turan ile akşam namazı kılmak için camiye gelen Faik Uygun arasında 'Yanlış namaz kıldırdı' iddiasıyla tartışma çıktı. Namaz sonrası Faik Uygun sokak başında Ali Turan'ı bekledi. Turan geldiği sırada ikili arasında tartışma devam etti. 77 yaşındaki Turan, yanında bulunan meyve bıçağıyla Faik Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA EVİNE GİTTİ

Yaralanan Uygun hastaneye kaldırıldı. Turan ise olay sonrası evine gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ali Turan'ı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Faik Uygun'un ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

"NASIL YAPTI HALEN ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Görgü tanığı Yılmaz Arslan, "Ali ağabey bu camide müezzinlik yapıyordu. Bazı kişiler 'Sen müezzinlik yapma' dedi. Yaparsın, yapamazsın diyerek tartışma yaşıyorlar. O arada elim olay meydana geldi. Gönüllü müezzinlik yapıyordu. Diyanete bağlı değildi. Üzüldük şahsen, keşke olmasaydı. Onu yapacak bir insan da değil. Nasıl yaptı, halen anlamış değiliz" dedi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Camiye sık sık geldiğini söyleyen Hayrettin Alkış şöyle konuştu:

"Kavga etmişler. İkisi de cami cemaatindendi. Ali ağabey bizim müezzindi, bazen hoca olmayınca o namazları kıldırıyordu. Bıçaklanan kişi de cami cemaatindendi. 'Namazı yanlış kıldı' iddiası doğru değil. Ben kendim de peşinde defalarca namaz kıldım. Hoca olmayınca o kıldırıyordu. Hoca kızının düğünü olduğu için izin almıştı."

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