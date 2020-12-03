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Namibya'da 170 fil açık artırma ile satışa çıkarıldı

03.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Namibya'da 170 fil açık artırma ile satışa çıkarıldı

Yüzyılın en kötü kuraklık dönemini yaşayan Güney Afrika ülkesi Namibya'da 170 vahşi fil açık artırma ile satılacak. Kararın gerekçesi ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan fillerin nüfuslarının çok artması ve insan yerleşim yerlerine zarar veriyor olması.

Afrika'nın güneyindeki Namibya, kuraklık ve sayılarındaki artıştan dolayı 170 vahşi fili açık artırmaya çıkarıyor.

Devlete ait New Era gazetesindeki ilanda 'insanlarla yaşadıkları çatışmadan' dolayı, avlanma ve ekolojik faktörler yüzünden nesli tehlikede olan fillerin satılması kararı alındığı belirtildi.

Çevre, Ormancılık ve Turizm bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık artırmaya katılacak kişilerin ülke içinde veya yurt dışında filleri güvenli bir şekilde barındırabilecek şartlara sahip olduğunu kanıtlaması gerektiğini duyurdu. İhaleye yurt dışından katılacak kişilerin ise, kendi ülkelerinden fillerin ihraç edilmesine dair bir izin belgesi almaları gerekecek.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan fil veya gergedan gibi türleri korumaya çalışan Namibya, hayvanların insanların yerleşim bölgelerine yaklaştığında ortaya çıkan tehlikeleri de yönetmeye çalışıyor.

Hükümet verilerine göre fil nüfusu 1995'te 7 bin 500 iken 2019'da 24 bine çıkan Namibya, geçen sene yaptığı açıklamayla Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’nden (CITES) çekilmeyi düşündüğünü açıkladı. Ülke ayrıca, beyaz gergedanların ihraç edilmesi konusundaki kısıtlama önerisine de ret oyu verdi.

Namibya, elde edeceği mali gelirin türleri korumasına yardımcı olacağını savunarak daha fazla av etkinliğine ve canlı hayvan ihracatına izin vermeyi planlıyor.

BUFALOLAR DA SATILMIŞTI

Filler ise Namibya'da satışa çıkarılan ilk hayvanlar değil. Ekim ayında, otlak alanları üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Namibya'nın merkezindeki Waterberg Plateau Park'ta yaşayan 70 dişi ve 30 erkek bufalo satışa çıkarılmıştı.

Aynı zamanda yüzyılın en kötü kuraklık döneminde olan ülkede 2019'da aralarında 500 bufalo da olmak üzere milli parklardan bin hayvan açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

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