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"Namibya ve Afrika'nın Güneyinde Güncel Gelişmeler" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Selma Ashipala Musavyi: - "Türkiye'nin başarı ve tecrübelerinden esinlenerek, bunları kendi ülkemizde uygulayabileceğimize dair güçlü bir inancımız var"

Namibya Uluslararası İlişkiler ve İş birliği Bakanlığı Müsteşarı Selma Ashipala Musavyi, "Türkiye'nin başarı ve tecrübelerinden esinlenerek, bunları kendi ülkemizde uygulayabileceğimize dair güçlü bir inancımız var." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Namibya ve Afrika'nın Güneyinde Güncel Gelişmeler" başlıklı panel düzenlendi.

Musavyi, panelde, Türkiye ile Namibya arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, Apertheid karşıtı mücadelelerinde Türkiye'nin yanlarında yer aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Namibya komisyonunun kurucu üyelerinden birisinin Türkiye olduğunu hatırlatan Musavyi, "Türkiye bu süreçte de Namibya'nın bağımsızlığını elde edebilmesi için birçok BM kararının arkasında durarak bize destek oldu." ifadesini kullandı.

Musavyi, Türkiye'nin 1990'da bağımsızlığını kazanan Namibya'yla ilk diplomatik ilişki kuran ülkeler arasında yer aldığının altını çizerek, Türkiye ile başta tarım ve turizm alanlarında olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Afrika Birliği'nin "Agenda 2063" hedefleri doğrultusunda, Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki ikili ilişkilerin ve iş biriliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Musavyi, "Türkiye ve Namibya arasındaki ilişkilerin daha rahat gelişeceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye ile aramızda çok fazla ortaklık var. Türkiye'nin başarı ve tecrübelerinden esinlenerek, bunları kendi ülkemizde uygulayabileceğimize dair güçlü bir inancımız var." diye konuştu.

Panele, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü ve Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile araştırmacılar katıldı.

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Namibya SDE

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