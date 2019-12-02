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Namık Kemal mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ‘vatan ve hürriyet şairi’ Namık Kemal, vefatının 131’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Tanzimat edebiyatının coşkulu şairi Namık Kemal’in, Bolayır köyündeki mezarı başında vefatının 131’inci yıl dönümü sebebiyle bir anma töreni düzenlendi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ‘vatan ve hürriyet şairi’ Namık Kemal, vefatının 131’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Tanzimat edebiyatının coşkulu şairi Namık Kemal’in, Bolayır köyündeki mezarı başında vefatının 131’inci yıl dönümü sebebiyle bir anma töreni düzenlendi. Törene, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Yüksel Erdin, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende, Namık Kemal’in mezarına çiçek bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başdeğmez, Namık Kemal’in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ’da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirterek, “Namık adını ona Şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asım Bey ve Fatma Zehra Hanım’ın oğullarıdır. Namık Kemal edebiyatı; toplumu uyandırmak, kitlelere hitap etmek için bir araç olarak görür. Gazeteciliğe ve tiyatroya bu nedenle önem verir. Vatan, millet, hürriyet ve istiklal kavramlarını edebiyatımıza sokar. Dilimizin sadeleşmesinden yanadır. Yahya Kemal’in deyimiyle tam bir ’meydan adamı’dır. Yurtseverlik, hürriyet, bağımsızlık kavramlarına sıkıca bağlıdır. Vatan şairimiz Namık Kemal’i vefatının 131. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Irmak Nur Yılmaz tarafından Namık Kemal’in ‘Murabba’ adlı şiiri okundu. Aynı yerde bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın türbesi de ziyaret edildi.

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