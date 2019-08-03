TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin aldığı kararın, adalete ve kamu vicdanına aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, bildirinin, Türk milleti nezdinde hiçbir şey ifade etmediğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Şanlı ordumuz, kahraman polisimiz ve güvenlik güçlerimizin teröre karşı verdiği amansız mücadelede, 'sözde barış bildirisi', asil milletin vicdanında makes bulmamış olup hüküm ifade etmez bir metin niteliği taşımaktadır. Ülkemizin terör örgütleri ile mücadelesini sekteye uğratıcı mahiyetteki bu sözde bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünya kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya yönelik bir mahiyet taşımakta ve şehit kanlarını, gazilerimizin kahramanca mücadelesini hiçe saymaktadır. Aziz milletimiz nezdinde bir değer ifade etmemektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima tek devlet, tek millet ve bölünmez bütünlük çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz milletimizi küçük düşürmeye ve karalamaya yönelik tüm girişimlerin karşısında dimdik durmaya devam edecektir."

