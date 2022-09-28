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'Namus cinayeti işledim' diye bağırmıştı! Katil için müebbet hapis istemi

28.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geçen yıl taksi içinde sevgilisi Seyhan Gözer'i tabancayla vurup öldüren Ali Akbaba'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Akbaba için müebbet hapis istendi. Akbaba, cinayeti itiraf ederek polise teslim olmuş, adliyeye sevk edilirken, 'namus cinayeti' işlediğini söylemişti.

'Namus cinayeti işledim' diye bağırmıştı! Katil için müebbet hapis istemi

Gölcük’te geçen yıl 28 Ekim'de Ali Akbaba, takside tartıştığı Seyhan Gözer’i tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksiciye aracı emniyete sürmesini söyleyen Ali Akbaba, burada polise teslim oldu. Adliyeye sevki sırasında 'Bu bir namus meselesi' diye bağıran Akbaba, tutuklandı.

Ali Akbaba hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ali Akbaba, Seyhan Gözer'in oğlu F.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tarafların savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

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MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanık Akbaba'nın, Seyhan Gözer'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın taksici E.K.'yi silahla tehdit etmesi sebebiyle 5 yıl hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçu nedeniyle 3 yıl hapis olmak üzere toplam 8 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma 2 Kasım'a ertelendi.

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(DHA)


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Kocaeli
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