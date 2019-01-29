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Namus davası cinayeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında namus davası olduğu iddia edilen Özgür Dik isimli vatandaşı sokak ortasında kafasına silahla ateş ederek öldürdü.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında namus davası olduğu iddia edilen Özgür Dik isimli vatandaşı sokak ortasında kafasına silahla ateş ederek öldürdü. Yaşanan saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken öldürülen Dik’in 3 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olay saat 09.00’da Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 244. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20’li yaşlardaki Özgür Dik, isimli vatandaş sokakta bulunan cami bahçesinden çıkıp sokakta yürümeye başladığı sırada karşıdan gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla kafasından birkaç el ateş edilerek vuruldu. Aralarında namus davası olduğu iddia edilen ve Özgür Dik’i Sokak ortasında kafasından vuran şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyan sokak sakinleri polise haber verdi. Kafasına aldığı kurşunla olduğu yere yığılan Özgür Dik, ağır yaralı bir halde çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Dik’in hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritlerle kapatarak inceleme yaptı. Özgür Dik’i öldüren şahıs için arama çalışması başlatırken Özgür Dik’in 3 ay önce evlendiği öğrenildi.
Cinayet anı kamerada
Öte yandan yaşanan namus davası cinayeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde cami avlusundan çıkan Özgür Dik sokakta yürümeye başladığı sırada, bir kişi karşı istikametten gelip Özgür Dik’in arkasına geçerek cebinden çıkardığı silahla kafasına birkaç el ateş edip koşarak kaçıyor.

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