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Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

Ankaranın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde kız meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık silahların ateşlenmesiyle son buldu. Kız kardeşinin tekel bayi işletmecisi Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu öğrenen 32 yaşındaki abi Güray Y., tekel bayii sahibini pek çok kez uyardı. Ancak uyarılarına rağmen kız kardeşiyle ilişkisini kesmedi. Bunun üzerine dükkana giden Güray Y., Mehmet A.'ya 3 el ateş etti. Ardından da kendini vurarak intihar etti.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmalar doğrultusunda, Mehmet A.'nın aile tarafından daha önce de kızlarıyla ilişkisini kesmesi için defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ancak Mehmet A.'nın buna rağmen kendisinden 20 yaş küçük kızla ilişki yaşamaya devam ettiği ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A., son olarak 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ilişki yaşadığı kızın ailesinden şikayetçi olmuştu.

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Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi bulunduğu belirtilen kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, olayın ardından intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Mehmet A. (47) ile Güray Y.(32), çarşı içerisinde bulunan bir tekel bayisinde bir araya geldi.
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Mehmet A.'nın işlettiği bayi içinde bir süre tartışan şahıslar, kısa süre sonra kavgaya tutuştu. Daha sonra yanında getirdiği silahını Mehmet A.'ya doğrultarak ardı ardına ateşleyen Güray Y. şahsı ağır yaraladı. Ardından da namluyu kendi kafasına çeviren Güray Y., olay yerinde intihar etti.
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Silah seslerini duyan mahalleli, hemen polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içinde yerde yatan Mehmet A., ağır yaralı halde Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
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Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, iş yeri içindeki güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerini şerit çekerek korumaya alan ekipler, mahalle sakinlerinin de ifadesine başvurdu.
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Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği birimlerine bağlı polisler, Güray Y.'nin cansız bedeni ve dükkan içinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara silah kavga namus cinayeti

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