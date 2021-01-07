MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay'ın son hali

'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay'ın son hali

07.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay'ın son hali

1984 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği 'Namuslu' filminde 'Sekreter Gönül' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Hülya Kutlubay, şimdilerde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sakin bir hayat sürdürüyor.

Usta oyuncu Şener Şen'in ilk kez başrol oynadığı 'Namuslu' filminde 'Sekreter Gönül' karakterine hayat veren oyuncu Hülya Kutlubay, ortaya çıktı.

Instagram'da Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan bir sayfa, 'Gönül Hanım' karakterine hayat veren oyuncuyu buldu.

Şimdilerde sakin bir hayat süren Kutlubay'ın Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

2827364_f1c746d02b4f1eb949811d7e91a69739_640x640

Oyuncu, 1984 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Ayşen Gruda ve Necati Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı 'Namuslu'da 'Sekreter Gönül' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

2827364_e3e682ef9799be8a0da6f8bdbf3e37ca_640x640

1983'te 'Gecenin Sonu' ve 1984 yılında 'Çılgın Arzular' filmlerinde rol alan Hülya Kutlubay, ardından Yeşilçam kariyerine son vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Kız kıza tatilden sonra sevgilisiyle plajda yakalandı! Olay anlarKız kıza tatilden sonra sevgilisiyle plajda yakalandı! Olay anlar
Sevgilisi merak ediliyordu! İşte 'Bebiş'Sevgilisi merak ediliyordu! İşte 'Bebiş'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Diğer Haberler

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Survivor’da kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı

Survivor ne zaman başlıyor? İşte ünlüler takımının yarışmacıları!

Pandemide denize kaçan ünlülerin lüks yatlarda verdiği pozlar

Pandemi onlara uğramadı! Yata kaçıp...

Dua Lipa ile Anwar Hadid'in sivilce operasyonu olay oldu

Kız kıza tatilden sonra sevgilisiyle plajda yakalandı! Olay anlar

Mehmet Ali Erbil ayaklanınca soluğu orada aldı! Duygulandıran paylaşım

Ayaklanınca soluğu orada aldı!

Şükriye Tutkun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Keşke benim Babam olsaymış...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Zara McDermott yeni taytlı pozuyla olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

Bu taytlı pozundan sonra olay olmuştu! Yeni poz şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.