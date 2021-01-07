'Namuslu' filminin 'Gönül Hanım'ı Hülya Kutlubay'ın son hali

Usta oyuncu Şener Şen'in ilk kez başrol oynadığı 'Namuslu' filminde 'Sekreter Gönül' karakterine hayat veren oyuncu Hülya Kutlubay, ortaya çıktı.

Instagram'da Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan bir sayfa, 'Gönül Hanım' karakterine hayat veren oyuncuyu buldu.

Şimdilerde sakin bir hayat süren Kutlubay'ın Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Oyuncu, 1984 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Ayşen Gruda ve Necati Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı 'Namuslu'da 'Sekreter Gönül' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

1983'te 'Gecenin Sonu' ve 1984 yılında 'Çılgın Arzular' filmlerinde rol alan Hülya Kutlubay, ardından Yeşilçam kariyerine son vermişti.

