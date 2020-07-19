HABER
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler

TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler

Bolu’da sokakta bekleyen bir kişi, otomobilden inen 4 kişi tarafından 'Namusuma yan baktın' iddiasıyla feci şekilde dövüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’ta meydana geldi.

540e6405-5ae5-4cbd-966b-a6d92b550deb

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, “Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun” diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı.

034bc399-42d8-404d-829a-82d24636ffca

Aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı. Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

c90c2029-bf18-47f9-be2f-2a96fac9be57

4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi. Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen vatandaşın 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesi olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
İstanbul'da 15 ilçede eş zamanlı operasyonİstanbul'da 15 ilçede eş zamanlı operasyon
iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...
Diğer Haberler
Son dakika... İstanbul'da 15 ilçede DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da 15 ilçede eş zamanlı operasyon

Adana'da iğrenç olay! 6 yaşındaki kızın anlatmasıyla istismar ortaya çıktı

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

Kız çocuğunu taciz eden şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili harekete geçildi

Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Sıcaklıklar yükseldi, maske ve sosyal mesafe unutuldu... 'Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor'

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İstanbul'da 15 ilçede DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da 15 ilçede eş zamanlı operasyon

Adana'da iğrenç olay! 6 yaşındaki kızın anlatmasıyla istismar ortaya çıktı

Her şey 6 yaşındaki kızın olayı anlatmasıyla ortaya çıktı

Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

Kız çocuğunu taciz eden şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili harekete geçildi

Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localara tepki

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Sıcaklıklar yükseldi, maske ve sosyal mesafe unutuldu... 'Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor'

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Uygulamada Aç