Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

Nancy Pelosi, Ba\u015fkan Trump\u2019\u0131n azil s\u00fcrecinde Senato\u2019daki yarg\u0131lamada \u201csavc\u0131\u201d g\u00f6revini \u00fcstlenecek Temsilciler Meclisi \u00fcyelerini a\u00e7\u0131kl\u0131yorG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!Demokratlar\u0131n Tart\u0131\u015fmas\u0131nda Sava\u015f \u0130klim ve Cinsiyet \u00d6ne \u00c7\u0131kt\u0131\u0130srail: '\u0130ran 2020'de Bir N\u00fckleer Bomba \u00dcretebilir'
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