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  4. Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

15.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ın azil sürecinde Senato’daki yargılamada “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıklıyor

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