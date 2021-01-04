Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

ABD'de kimliği bilinmeyen kişiler, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in evlerine zarar verdi.

Saldırganlar, Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bıraktı ve kapısına sprey boyayla yazılar yazdı.

Mitch McConnell’in Kentuck eyaletindeki evinin duvarına ise 'Param nerede' yazısı yazıldı.

YENİDEN SEÇİLMİŞTİ

ABD'de son iki yılda Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerilim ve tartışmalarla gündemden düşmeyen Demokrat partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongre'de yapılan oylamada Pelosi, seçimi 209 oy alan Cumhuriyetçi rakibi Kevin McCarthy'e karşı 216 oyla kazandı. 80 yaşındaki Pelosi'nin, Kongre'de kan kaybeden Demokrat çoğunluğu bir arada tutmaya çalışması ve 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Demokrat partili Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele ve ekonomiyi canlandırma önlemlerine tam destek vermesi bekleniyor.

