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Nancy Pelosi’nin Trump’ı garip alkışlamasına Twitter’da yorum yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Tarihin 3.

Tarihin 3. en uzun konuşması olduğu tespit edilen 1 saat 22 dakikalık Birliğin Durumu konuşmasında ABD Başkanı Trump’ın yerine dikkatleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi çekti. Canlı yayında birkaç saniyeye yansıyan bir görüntüde Pelosi’nin Trump’ı alkışlama şekline yorum yağdı.
Temsilciler Meclisinin önünde kürsüye gelen Trump’ın bir yanında Temsilciler Meclisinin Californiya Demokrat Milletvekili Başkanı Nancy diğer yanında da Başkan Yardımcısı Pence yer aldı. Programın sunucusu Seth Adam Meyers, seyircilerine başkanın arkasında duranların başkandan daha çok ilgi odağı olduğunu söyledi.
Canlı yayında birkaç saniyeye yansıyan bir görüntüde Pelosi’nin Trump’ı alkışlama şekli internette en çok yorum yapılan an oldu. ABD ile Meksika arasına duvar inşası konusunda Trump ile büyük çekişme içine giren Nancy Pelosi, el çırpma, dudak bükme ve göz kaydırma şeklindeki ince tepkileriyle Trump’a karşı tepkisini sınırlamayı başardı.
Trump’ın 2 yıllık başkanlık döneminde hiçbir yönetimin başaramadığı şekilde ABD’nin ekonomik büyüme sağladığı ifadesi üzerine Pelosi’nin alaycı bir şekilde dudak bükerek gülümsemesi de dikkat çekti.
Büyük bölünmelere yol açmakla suçlanan Trump’ın, "Siyasi intikamı, direnişi, misillemeyi reddetmeli ve sınırsız uzlaşma ve işbirliğinin ve ortak menfaati kucaklamalıyız" sözleri üzerine kendini tutamayıp diğer milletvekilleriyle birlikte yerinden kalkan Pelosi kollarını ilginç bir şekilde uzatarak Başkanı garip bir şekilde alkışladı. Trump, yüzünü ona çevirip bakarken de Pelosy garip bir gülümsemeyle alkışlamaya devam etti.
Pelosi’nin alkışı anı bugün sosyal medya kullanıcıları tarafından trend oldu ve 222 bin defa yorumlandı.
Bir sosyal medya kullanıcısı “Pelosi’ye saygılar. Şartlar onun alkışlamasını gerektirdi. O da mors alkışlamasını keşfetti. O hiç kimsenin alkışlamadığı şekilde kollarını öne uzatıp elleri paralel bir şekilde alkışladı" dedi.
Pelosi’nin alkış şekli "küçümseyici alkış kraliçesi" olarak isimlendirildi.

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