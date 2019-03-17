Nandbaba Tapınağı 'Holi'nin renklerine büründü

Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi.
Hindistan'da Holi Festivali'nden renkli görüntüler
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali" Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'na gelen binlerce Hindu tarafından kutlandı.
Hindistan'a özgü Holi Festivalinin (Holi Fest) amacı baharın gelişini kutlamaktır.
Festivale verilen diğer isim ise Renklerin Festivali'dir. Festival adına yaraşır bir şekilde gerçekleşmektedir.
Hint halkı rengârenk toprak boyaları, önce yüzlerine sürerler, daha sonra ise birbirlerinin vücutlarına atarlar.
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