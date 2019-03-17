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Nandbaba Tapınağı 'Holi'nin renklerine büründü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.

Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi.

Hindistan'da Holi Festivali'nden renkli görüntüler

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali" Mathura kentinde bulunan Nandgaon köyündeki Nandbaba Tapınağı'na gelen binlerce Hindu tarafından kutlandı.
Hindistan'a özgü Holi Festivalinin (Holi Fest) amacı baharın gelişini kutlamaktır.
Festivale verilen diğer isim ise Renklerin Festivali'dir. Festival adına yaraşır bir şekilde gerçekleşmektedir.
Hint halkı rengârenk toprak boyaları, önce yüzlerine sürerler, daha sonra ise birbirlerinin vücutlarına atarlar.
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Holi Festivali

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