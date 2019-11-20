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Nankör kedi, hayatını kurtaran genci tırmaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sivas’ta boğulmakta olan kedinin hayatını kurtaran kişi günün kahramanı oldu, kedinin nankörlüğü ise dikkat çekti.Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda Murat Durak isimli esnaf bir kedinin yolda kıvrandığını fark etti.

Sivas’ta boğulmakta olan kedinin hayatını kurtaran kişi günün kahramanı oldu, kedinin nankörlüğü ise dikkat çekti.
Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda Murat Durak isimli esnaf bir kedinin yolda kıvrandığını fark etti. Kedinin yanına gittiğinde nefes alamadığını ve boğulmakta olduğunu anladı. Durak kediye yaptığı masajla boğazına takılan kemik paçasını çıkartmayı başardı. Hayatı kurtulan kedinin tepkisi ise sert oldu. Patisi ile Durak’a saldıran nankör kedi olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.
Durak olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kedinin çırpındığını fark ettim. Araç çarpmış olabileceğini düşündüm. Yanına gittiğimde yaralı olmadığını anladım. Sonra soluk borusuna bir şey kaçtığını fark etti. İnsanlarda da oluyor. Boğazına masaj yaptığımda düzeldi. Kendine gelen kedi elimi tırmaladı. Kedi olur, köpek olur. Böyle durumlarda seyirci kalmamak yardımcı olmak gerekir” dedi.

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