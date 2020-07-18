Nantes Katedrali'nde kundaklama şüphesi

Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Savcı yangının üç noktada çıkmasının tesadüf olamayacağını söyledi.Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Nantes İtfaiye yetkilisi Laurent Ferlay BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığını belirtti. Ancak katedral yangında ciddi hasar gördü. Yapının içindeki büyük orgun bulunduğu bölümün tamamen yıkıldığı ve platformun çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Savcılık: Tesadüf olamaz

Medyada yer alan haberlere göre yangının söndürülmesinde 100 itfaiye görevlisi görev yaptı. Savcılık kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Nantes Savcısı Pierre Sennes yaptığı açıklamada, yangının üç noktada çıktığını söyleyerek, bunun tesadüf olamayacağını belirtti. Uzmanlar gün içinde katedralde incelemelerde bulunacak. Başkent Paris’ten bir uzmanın da incelemelere katılacağı açıklandı.

Katedraldeki yangın akıllara Notre-Dame’daki yangını getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre-Dame'dan sonra Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-Saint-Paul alevler içinde" ifadesine yer verdi.