Nantes’teki yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Fransa'nın Nantes kentinde bulunan tarihi Saint-Pierre Katedrali'nde Cumartesi günü çıkan ve büyük hasara neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Nantes Savcısı Pierre Sennes Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, kilisede gönüllü olarak çalışan bu kişinin, Cuma günü katedralin kapılarının kilitlenmesinden sorumlu olduğunu söyledi. Savcı şüpheli henüz serbest bırakılmadan önce yaptığı açıklamada, katedraldeki yangınla ilgisi olup olmadığını söylemek için "erken" ifadesini kullanmıştı. Serbest bırakılan kişi hakkında dava açılmayacağını söyleyen savcı, katedraldeki yangınla ilgili olarak uzmanların olay yerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Cumartesi günü çıkan yangın katedralin farklı bölümlerine zarar vermişti. Savcılık, yangının üç ayrı yerden çıktığının saptandığını açıklayarak, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu duyurmuştu. Yüzden fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın, Fransa toplumunda akıllara 2019 yılındaki Notre-Dame Katedrali yangınını getirmişti.

Nantes'daki Saint-Pierre Katedrali'nin çatısı 1972 yılında çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve söz konusu katedralde onarım çalışmaları 13 yıl sürmüştü.

DW, AFP / HT,SSB

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