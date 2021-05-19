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Naomi Campbell 50 yaşında anne olmanın heyecanını yaşadı!

19.05.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döneminin en ünlü modellerinden ve aktivist Naomi Campbell 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Campbell, minik kızını fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

50 yaşında anne olan 90'ların süper modeli Naomi Campbell, kızının fotoğrafını İnstagramdan yayınlayarak altına, "Güzel, küçük bir nimet, annesi olarak beni seçti." ifadelerini düştü.

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell anne oldu!

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü model Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Campbell kızının fotoğrafını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Güzel, küçük bir nimet

Güzel, küçük bir nimet
Çiçeği burnunda anne, instagram hesabından kızının minik ayaklarını paylaşarak altına , "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" notunu düştü.

Anne olmak hep aklımdaydı

Anne olmak hep aklımdaydı
Campbell, 2017'de Evening Standart dergisine verdiği röportajda anneliğin sürekli aklında olduğunu ancak bilim sayesinde nasılsa istediğinde çocuk yapabileceğini ifade etmişti.

Evlat mı edindi?

Evlat mı edindi?
Öte yandan Campbell'in gizli tutulan hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edindiği hayranları tarafından merak konusu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Model
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